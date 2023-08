Le notizie dell'edizione delle 8:00 del Gr regionale del 30 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: ventimila sardi senza medico di base. Il 9 settembre a Tramatza l'assemblea dei camici bianchi

Trasporti: il Governatore Solinas chiede un incontro urgente alla Commissione Europea per risolvere il problema della continuità territoriale

Aerei: ieri volo annullato per 180 passeggeri del Cagliari-Dublino

Politica: a pochi mesi dalla Regionali, il punto sulle possibili candidature

Cinema: oggi al via l'80^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia con tanta Sardegna

Calcio: ieri il rinnovo di Luvumbo e l'ufficialità di Wieteska. Oggi il giorno di Petagna.

