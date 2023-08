Le notizie dell'edizione delle 10 del Gr regionale del 30 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: il punto sulle candidature pe le regionali

Trasporti: Solinas chiede un incontro con la Commissione Europea per rivedere il modello di continuità territoriale

Cronaca: incidente con sei feriti sull'Orientale Sarda

Ostia: un 80enne di origine sarda arrestato per spaccio e detenzione di droga

Seneghe: stasera ospite di "Cabudanne de sos poetas" l'ex magistrato Gherardo Colombo

Luna Blu: oggi seconda luna piena, la seconda in un mese, evento raro

Calcio: oggi potrebbe essere il giorno dell'ufficialità dell'acquisto di Petagna.

