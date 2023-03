Le notizie dell'edizione delle 8 del 29 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: respinta la sfiducia verso il Governatore Solinas

Sanità: dal report del Ministero in dieci anni in Sardegna persi mille posti letto

Cagliari: quattro poliziotti feriti in centro durante un blitz antidroga

Berchidda: 40enne arrestato per tentato omicidio. Ha picchiato violentemente la compagna

Musica: il giovane talento sassarese Marco Donato Vinci terzo a Sanremo Junior

Calcio: oggi l'amichevole a Villacidro. Da verificare le condizioni di Makoumbou

