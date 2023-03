Le notizie dell'edizione delle 12 del 29 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Malasanità: danno erariale di circa 3 mln di euro per omessa denuncia di medici colpevoli

Continuità: accordo tra regione e compagnia ITA

Cronaca: incidente sulla 131. Furgone ribaltato, un ferito lieve

Mutui: in Sardegna diminuisce importo medio chiesto per i mutui

Musica: "Bosa in Rock" dal 29 aprile al 1° maggio

Calcio: oggi amichevole a Villacidro per il Cagliari

Basket femminile: domani esordio a Campobasso in Coppa Italia per la Dinamo SS

