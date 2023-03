Le notizie dell'edizione delle 10 del 29 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme: momenti di tensione all'assemblea dei lavoratori della Portovesme srl

Politica: ieri respinta la mozione di sfiducia contro il Governatore Solinas

Cagliari: ancora disagi nel traffico cittadino a causa della chiusura di Via Roma

Cagliari: incidente in Via Torricelli. Una macchina sfonda un muro di recinzione

Sassari: arrestato un 24enne per maltrattamenti verso la compagna

Berchidda: 40enne arrestato per tentato omicidio verso la compagna

Sardara: notificato a un 48enne il divieto di avvicinamento alla convivente

Calcio: oggi amichevole a Villacidro

© Riproduzione riservata