Le notizie dell'edizione delle 12 del 29 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Silius: protesta dei lavoratori che hanno occupato i due pozzi di Gennas Tres Monti

Telegram: anche un giovane sassarese tra i perquisiti in un'indagine nazionale. Nella chat condividevano esperienze con armi ed esplosivi

Cagliari: sequestrati più di 300 Kg di alimenti in due locali etnici per mancanza tracciabilità e per le pessime condizioni igienico sanitarie dei locali

Uta: arrestato un 34enne autore di un incendio doloso che ha danneggiato due auto

Cagliari: un 47enne allontanato dalla casa familiare per aver perseguitato la coniuge

Ricerca: eccezionale scoperta a cui hanno contribuito anche i ricercatori dell'Inaf di Cagliari

Culture festival: da domani a domenica protagonista tra Cagliari, Gergei e Gavoi la band britannica Louise Marshall and her brethrern

Calcio: è ufficiale, Razvan Marin in prestito all'Empoli

