Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 29 Agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Mattarella: il Presidente della Repubblica il 9 settembre per l'anniversario dell'affondamento della corazzata "Roma"

Selargius: due anziane travolte sulle strisce pedonali. Una sarebbe in pericolo di vita

Cagliari: auto in fiamme sull'asse mediano. Disagi al traffico. Incolume il conducente

Olbia: arrestato un giovane di Olbia. Evaso quattro volte dai domiciliari e compiva furti tra Olbia e Palau

Arbus: 44enne con il suo fuoristrada si capovolge a Torre dei Corsari. Sanzionato

Nuoro Jazz: edizione n.35. Stasera doppio concerto tra spazio Ilisso e Museo Etnografico

Calcio: rinnovo sino al 2027 per Zito Luvumbo

