Le notizie dell'edizione delle 08:00 del 28 Luglio 2023 a cura di Lele Casini

Sanità: carenza di personale e ferie dei medici, gli ospedali sardi sono in crisi

Politica: fumata nera in commissione per lo snellimento degli 88 articoli e 820 emendamenti del collegato. Rinvio in Aula a martedì prossimo

Aeroporti: notificata in tribunale dalla Regione la richiesta di sospensione delle delibere di fusione

Incendi: giornata complicata ieri sul fronte incendi soprattutto in Ogliastra con roghi a Villagrande, Girasole e Lotzorai

Barisardo: il comune ogliastrino ha chiesto lo stato di calamità naturale dopo le alte temperature degli scorsi giorni. Gravi danni per il comparto agricolo

Alghero: nel weekend Cinema delle Terre. Ci annuncia il programma Alessandra Sento, direttrice della società umanitaria di Alghero

Calcio: brutte notizie dall’infermeria del Cagliari. Lesione del crociato per Rog e operazione alla caviglia per Lapadula.

