Le notizie dell'edizione delle 12 del 28 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Progetto ARIA: nuovo sit-in dei lavoratori. Dal 1° luglio saranno senza lavoro

Villamassargia: spacciavano droga nella comunità di recupero. Due arresti

Sant'Antioco: arrestato un 58enne per detenzione illecita e spaccio di droga

Cagliari: altri tre ragazzi di nazionalità algerina fermati per l'aggressione di sabato a Cagliari

Teulada: intercettati 21 migranti sbarcati a Porto Pino. Nessuna traccia dell'imbarcazione

Porto Torres: anche l'autopsia conferma l'infarto come causa della morte del giovane pugile Marco Satta Giannichedda

Calcio: entra nel vivo il mercato dei rossoblù soprattutto con le cessioni

Arti Marziali: ci sarà anche Martina Zola tra le partecipanti alla seconda edizione della competizione internazionale di jiu jitsu brasiliano a Palazzo Doglio

