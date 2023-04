Le notizie dell'edizione delle 10 del 28 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: sgomberato l'accampamento di Via Riva di Ponente

Sa Die: oggi le celebrazioni a trent'anni dall'istituzione della festa

Sulcis: i Nas dei Carabinieri hanno trovato varie irregolarità in una struttura per anziani

Alghero: i bimbi delle scuole cittadine hanno riposto nella spiaggia di Mugoni la sabbia recuperata negli aeroporti

Arzachena: dal 3 al 5 maggio g20 delle spiagge per il riconoscimento dello status di "città balneari"

Musica: domani pomeriggio su Radiolina ospite Laura Pausini

Calcio: domenica Cagliari-Ternana. Mancheranno Azzi per squalifica e Mancosu per infortunio. In forse Falco.

