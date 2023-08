Le notizie dell'edizione delle 8 del 28 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Meteo: da ieri pioggia e vento nell'Isola. Allerte meteo sia per il rischio idrogeologico, per i venti e le mareggiate e anche per gli incendi

Incendi: sette roghi nella giornata di ieri. Il più importante a Macomer vicino alla 131 che è stata momentaneamente chiusa

Continuità aerea: nonostante l'aumento delle frequenze da parte di Ita, non ci sono più posti disponibili

Porto Rotondo Fest: oggi concerto di Silvia Serra e Gianluca Podda

Calcio: oggi Cagliari-Inter. Dubbi sulla formazione. Da ieri in Sardegna il difensore Wieteska

Primavera: ieri sconfitta all'esordio per 3 a 1 in casa della Juventus

