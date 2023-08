Le notizie dell'edizione delle 10 del 29 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Continuità Territoriale: "Disparità di trattamento tra Corsica e Sardegna è responsabilità dello Stato", le parole di Cossa (Riformatori)

Siniscola: è stato operato il marinaio che si è visto tranciare la gamba dall'elica di un'imbarcazione

Eolico: nascono i comitati contro i progetti di produzione di energia rinnovabile

Meteo: nel weekend tornerà il caldo in Sardegna

Vendemmia 2023: calo di produzione ma di maggiore qualità

Fotografia: da giovedì esposizione di Gianluca Chiai nello spazio "The Social Gallery" a Quartu Sant'Elena

Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari dopo la sconfitta contro l'Inter. Sabato a Bologna potrebbe non esserci Pavoletti

© Riproduzione riservata