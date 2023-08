Le notizie dell'edizione delle 10 del 28 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Continuità aerea: nonostante l'aumento delle frequenze da parte di Ita, non ci sono più posti disponibili

Sassari: arrestato il presunto omicida di Via Piandanna. Il delitto risalirebbe a due settimane fa per motivi di gelosia

Settimo S.Pietro: arrestato un 40enne. Si sarebbe presentato una decina di volte a casa dell'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento

Cronaca: denunciato un 27enne alla guida in stato di ebbrezza, senza patente e senza assicurazione

Nuoro: grande successo per la 123esima edizione della Festa del Redentore

Calcio: stasera Cagliari-Inter, posticipo della 2^ giornata. Le parole di Ranieri sulla squadra nerazzurra

Mercato: da ieri a Cagliari il difensore Wieteska. Si aspettano Khatzidiakos e un attaccante

Radiolina: questo pomeriggio alle 14:30 "A Voi la Linea". Alle 20:15 invece il collegamento per Cagliari-Inter

