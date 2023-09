Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 27 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Migranti: sistema di accoglienza in crisi anche in Sardegna. L'appello del sindaco di Villanovaforru

Cagliari: oggi l'esito degli esami sul corpo della 24enne studentessa di Orgosolo, morta lunedì a Cagliari

Aeroporto: disagi alla scalo cagliaritano. Adoc Sardegna: "Scarsa attenzione per i viaggiatori"

Badanti: è record in Sardegna in rapporto alla popolazione

Cagliari: il 4 ottobre l'evento inaugurale dell'International Jazz Festival-European Jazz Expo

Calcio: oggi Cagliari-Milan. Recuperati Pavoletti e Di Pardo. Diretta su Radiolina dalle 18

