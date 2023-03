Le notizie dell'edizione delle 8 del 27 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme: oggi l'assemblea dei lavoratori

Cronaca: è ancora ricercato l'imprenditore russo scappato dal milanese. Una pista porterebbe in Sardegna

Cagliari: oggi previsti forti disagi nel centro per la chiusura di via Roma, lato portici

Caldo: Poetto preso d'assalto dai cagliaritani. Proteste per i rifiuti non ritirati

Tv: oggi nuova puntata su Videolina di "C'è Sraffingiu per te"

Calcio: oggi riprendono gli allenamenti del Cagliari in vista della sfida di sabato con il Sud Tirol

