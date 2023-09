Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 26 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

PNRR: la Sardegna rischia di perdere mezzo miliardo di euro. Preoccupazione per i sindaci sardi

Cronaca: un cittadino tedesco fermato sulla 131 DCN in stato di ebbrezza

Nuoro: all'esame di guida con auricolare e microtelecamera per avere suggerimenti dall'esterno. Quattro persone denunciate

Gambero Rosso 2024: 17 vini sardi premiati con i "Tre Bicchieri"

Libri: il nuovo libro di Viola Ardone, intervenuta questa mattina a Radiolina nel "Caffè Corretto"

Calcio: domani Cagliari-Milan, recuperato Pavoletti

Beach Soccer: da oggi il Mundialito per Club ad Alghero

© Riproduzione riservata