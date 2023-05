Le notizie dell'edizione delle 8 del 26 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Portoscuso: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'operaio Fabrizio Cherchi

S.Giovanni Suergiu: incendio divampato in un'azienda agricola. Bruciata centinaia di balle di fieno e un mezzo meccanico

Aerei: incontro in videoconferenza tra i vertici del fondo F2i, quelli regionali e il presidente della commissione trasporti della camera sulla fusione degli aeroporti del nord Sardegna

Cagliari: stasera al Bastione serata di gala delle World Championship Series di triathlon. Presenta Chiara Francini con Fiorella Mannoia e il ballerino spagnolo Sergio Bernal

Calcio: domani Cagliari-Venezia. Le parole di Ranieri

Basket: domani gara1 semifinale scudetto tra Milano e Dinamo

