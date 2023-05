Le notizie dell'edizione delle 12 del 26 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Fusione aeroporti: questa mattina incontro in videoconferenza tra i vertici del Fondo, quelli della regione e il Vice Ministro Bignami

Monastir: arrestato 41enne per minacce alla moglie

Monserrato: arrestato 45enne per possesso di droga

Sassari: autista scuolabus trovato positivo all'alcol-test

Nuoro: stasera alle 20 al Nuraghe Tanca Manna va in scena lo spettacolo "Le Bagnanti"

Calcio: vigilia di Cagliari-Venezia

