Le notizie dell'edizione delle 10 del 26 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Aerei: dal 1° giugno aumentano i voli nelle tratte Olbia-Fiumicino e Cagliari-Linate. Interrogazione parlamentare del deputato Lai contro il caro biglietti delle navi

Livorno: nella macchina di una famiglia diretta in Sardegna, ritrovati 11 kg. di cocaina purissima

Sassari: denunciati nove giovanissimi per spaccio davanti alle scuole

Meteo: ieri maltempo con grandine e vento nel centro-nord Sardegna

Lirica: oggi ritorna a Cagliari dopo sette anni "La traviata". Al Teatro Lirico dirigerà Beatrice Venezi

Calcio: domani sera Cagliari-Venezia, preliminare di playoff. Domus che va verso il sold out

Basket: domani a Milano gara1 della semifinale Scudetto. "Possiamo essere sfacciati" il pensiero del coach Bucchi

© Riproduzione riservata