Le notizie dell'edizione delle 12 del 26 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: è saltato il vertice di maggioranza a Villa Devoto. Rinviato a venerdì mattina

Meteo: rischio incendi per tutta la giornata di oggi

It Alert: venerdi test in Sardegna per l'app nazionale di allerta

Cagliari: ladro ruba zainetto al Poetto e rischia il linciaggio

Motori: Farris vince la 32^ edizione della cronoscalata S.Gregorio-Burcei

