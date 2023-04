Le notizie dell'edizione delle 10 del 26 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Nato: ieri il primo convoglio militare sulla 130. Sino al 14 maggio coinvolte altre strade di collegamento tra Cagliari e Teulada per l'esercitazione Noble Jump 2023

Escalaplano: ancora nessuna traccia del 52enne scomparso il 20 aprile

Cagliari: segnalato il legale rappresentante di una casa di riposo per anziani perché l'impianto di riscaldamento non funzionava

Marrubiu: incidente stradale ieri pomeriggio. Auto si schianta su un albero. Grave un 45enne

Economia: nel 2022 aumentato del 7% l'export manifatturiero sardo. Bene gli alimenti, crollano le esportazioni di metalli

Calcio: a quattro giorni dalla gara contro la Ternana ieri ripresi gli allenamenti

