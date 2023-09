Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 26 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

PNRR: la Sardegna rischia di perdere 500 Mln di euro

Inchieste: Cala Cipolla chiusa per il ritrovamento di un ordigno. Non il primo in Sardegna. L'inchiesta sulle pagine dell'Unione

Bolotana: accusa di vilipendio di cadavere. Processo per l'operaio che si scattava i selfie con le salme

Gambero Rosso 2024: riconoscimento dei tre bicchieri a 17 vini sardi

SpazioMusica: da oggi la 42^ edizione del Festival dedicato alla musica di ricerca e improvvisazione

Calcio: domani Cagliari-Milan. Recuperato Pavoletti

