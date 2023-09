Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 25 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Caro Prezzi: esposto delle associazioni dei consumatori all'Antitrust contro i rincari delle bollette energetiche

Olbia: blocco di capi di bestiame al porto. La denuncia della consigliera Annalisa Manca

Is Arenas: domani l'autopsia sul corpo della turista brasiliana

Villasor: incidente stradale questa notte. Tre vetture coinvolte e sette feriti

Sassari: 21 patenti ritirate e 420 infrazioni dall'inizio dell'anno per eccesso di velocità

Porto Rotondo: stasera presentazione del primo optimist ecologico prodotto in Sardegna

Calcio: questo pomeriggio allenamento del Cagliari. Mercoledi alla Domus arriva il Milan

© Riproduzione riservata