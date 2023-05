Le notizie dell'edizione delle 8 del 25 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Einstein Telescope: dopo l'investitura dei Ministri sarà la Premier Meloni a candidare ufficialmente Sos Enattos per portare il progetto in Italia

Scuola: la Regione dice "no" ai tagli degli istituti scolastici nell'Isola

Sassari: è morto dopo un mese in rianimazione Luca Sanna, il motociclista sassarese vittima di un incidente il 16 aprile scorso

Nuova 554: incidente tra un'utilitaria e un fuoristrada all'interno di una galleria. Due feriti in codice rosso e strada chiusa per tre ore

Musica: annunciato Mahmood all'Arabax Music Festival

Calcio: ancora pochi biglietti disponibili per Cagliari-Venezia. Oggi allenamento a porte aperte alla Domus.

© Riproduzione riservata