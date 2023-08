Le notizie dell'edizione delle 8 del 25 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Baunei: la morte del medico nuorese Marina Masia mentre nuotava nelle Piscine di Venere. L'area era interdetta alla navigazione

Sant'Antioco: bimbo di sette mesi con crisi respiratoria in una nave da crociera salvato dall'intervento della Guardia Costiera

Intelligenza artificiale: l'allarme di Confartigianato. In Sardegna a rischio il 18% dei posti di lavoro

Libri: da domani in edicola con l'Unione Sarda "Il giro del mondo in ottanta giorni" di Jules Verne

Calcio: lunedi Cagliari-Inter, ma tiene banco il mercato. Lella e Altare ceduti al Venezia

Atletica: si ferma in semifinale la corsa di Dalia Kaddari nei 200 femminili. "Penalizzata dalla corsia. Ora testa alla staffetta"

