Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 28 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Jerzu: denunciato il proprietario del terreno da cui partì il rogo del 19 luglio

Sassari: oggi interrogatorio di convalida dell'omicida del pensionato di Via Piandanna

Sestu: arrestato in flagranza di reato un 38enne per spaccio e detenzione di droga

Meteo: in Sardegna è arrivato il maltempo. Sino a mercoledì in ribasso anche le temperature

Seneghe: stasera per "Cabudanne del sos poeta" il ricercatore Filippo Tantillo presenta il suo ultimo libro

Calcio: oggi Cagliari-Inter. Le parole di Ranieri sugli avversari

Radiolina: alle 14:30 "A Voi la Linea", alle 20:15 il collegamento per Cagliari-Inter

© Riproduzione riservata