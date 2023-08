Le notizie dell'edizione delle 10 del 25 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Baunei: la morte del medico nuorese Marina Masia mentre nuotava nelle Piscine di Venere. L'area era interdetta alla navigazione

Sant'Antioco: denunciato un 21enne di Cagliari per aver imbrattato i muri di un'abitazione

Quartucciu: dopo i volantini di accusa si è dimesso il parroco Don Enrico Murgia

Musica: tre chiese come location degli appuntamenti del weekend del Festival Musiche sulle Bocche. Stasera a Bulzi, domani a Ploaghe e domenica a Nulvi

Calcio: lunedi Cagliari-Inter. Ieri l'ufficialità delle cessioni al Venezia di Altare e Lella. Il punto sul mercato in entrata

Basket: debutto nei Mondiali dell'Italia del basket maschile. In campo i sardi Datome e Spissu

