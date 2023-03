Le notizie dell'edizione delle 8 del 24 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Eurallumina: tensione ieri nell'incontro tra Regione e Sindacati. Oggi vertice a Roma per Portovesme

Politica: quattro consiglieri lasciano il Psd'Az, Cucca passa da Iv ad Azione

Ilbono: la morte di un giovane di 26 anni per infarto

Serbariu: Vigili del Fuoco salvano una donna precipitata in un pozzo non segnalato

Serpentara: salvato equipaggio di un peschereccio. Natante affondato

Musica: Mara Sattei e Emis Killa al Red Valley 2023

Calcio: Ranieri relatore per un giorno alla cittadella universitaria di Monserrato. Azzi ospite a Radiolina.

