Le notizie dell'edizione delle 12 del 24 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Portovesme srl: stamattina vertice a Roma con la sottosegretaria Bergamotto

Lanusei: 11 indagati dalla Procura per fatture false

Riola Sardo: incidente mortale questa mattina sulla SS 292

Cagliari: sequestro di12 slot machine illegali e 180mila euro di multe

Unione Sarda: questa mattina incontro con la Fimaa per la presentazione del nuovo "CercoCasa"

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Fra una settimana la sfida contro il Sud Tirol

Casa Cus: oggi alle 14:30 la nuova puntata condotta da Andrea Matta

