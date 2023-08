Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 24 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: volo urgente di un Falcon dell'Aeronautica per trasportare una bimba di 17 giorni da Alghero a Genova

Cagliari: arrestati gli autori della rapina di martedì a Pirri

Migranti: sbarcati quattro algerini a Porto Pino

Cagliari: Carabinieri sorprendono un 53enne in giro per le vie di Cagliari, mentre si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari

Meteo: le previsioni dei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo

Atletica: stasera semifinale mondiale dei 200 metri con la sarda Dalia Kaddari

Calcio: oggi doppio allenamento per il Cagliari

Cagliari in diretta: oggi prima puntata. Valentina Caruso ci svela gli ospiti

