Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 24 agosto 2023

Politica: via libera in Commissione per la norma sugli incrementi volumetrici. Ora la palla passa al Consiglio

Sassari: incidente stradale con auto ribaltata. Conducente estratto dalle lamiere

Meteo: caldo sino al weekend anche in Sardegna, poi si abbasseranno le temperature

Musica: stasera ad Abbiadori il concerto de Le Vibrazioni

Auto: presentata la nuova Lamborghini ispirata alla Sardegna

Atletica: stasera semifinale dei 200 femminili con Dalia Kaddari

"Cagliari in Diretta": stasera ritorna la trasmissione condotta da Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. Ospiti Alberto Dossena e David Suazo

