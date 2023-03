Le notizie dell'edizione delle 12 del 23 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Euroallumina: oggi vertice con la Regione

Cronaca: individuato tramite le impronte uno dei rapinatori di Selargius a febbraio 201

Superbonus: incidenza del 61% sul PIL sardo

Superenalotto: vinti 43500 a Nuoro

Comunità del Buon Gusto: stasera presentazione finale del progetto. Ricavato per centro antiviolenza Donna Ceteris 1522

Unione Cult: oggi alle 14:30 ospite Nick TheNightFly

Sport: sesta giornata Campionati Italiani Tennistavolo

Calcio: oggi doppio allenamento per il Cagliari

Cagliari in Diretta: oggi alle 18:30 l'ospite e Paulo Azzi

© Riproduzione riservata