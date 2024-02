Videolina: oggi alle 21 puntata di “Radar, speciale elezioni” con i quattro candidati a Governatore

Regionali: ultime ore di campagna elettorale. Gli ultimi appuntamenti dei candidati a Governatore

Sassari: nove anni di reclusione per violenza sessuale sulla nipotina

Selargius: furgone si ribalta sulla SS 554. Disagi al traffico

Cagliari: arrestati un 28enne e un 21enne per spaccio di eroina, cocaina, cannabis ed ecstasy

Radiolina: oggi alle 14:30 nuova puntata di Casa Cus. Andrea Matta ci presenta gli ospiti

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Alla fine parlerà Mister Ranieri. In Lega Pro Torres impegnata a Pontedera per l’anticipo della 28^ giornata

