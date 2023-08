Gr regionale, le notizie dell'edizione delle 12 del 23 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: questa mattina esame in commissione Governo del territorio regionale l'emendamento al Collegato della Giunta sull'edilizia

Iglesias: arrestato un 58enne per maltrattamenti verso i genitori

Olbia: aereo decollato costretto a ritornare indietro a causa di una passeggera molesta

Busachi: chiuso un tratto di strada della Provinciale 11 per una frana

Musica: da oggi la XXIII edizione dell'Accademia internazionale di musica di Cagliari

Atletica: Dalia Kaddari passa nella batteria dei 200 metri da ripescata con il suo miglior tempo stagionale.

© Riproduzione riservata