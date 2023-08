Gr regionale, le notizie dell'edizione delle 10 del 23 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: il ritardo dell'approvazione del Collegato alla Finanziaria Regionale blocca 75 milioni di finanziamenti destinati a sanità e collegamenti aerei

Iglesias: arrestato un 58enne per maltrattamenti e porto abusivo di armi. Aveva aggredito a calci e pugni i propri genitori e aveva con se due coltelli e una balestra

Costa Rei: denunciato un uomo perchè minacciava i passanti con un fucile subacqueo

Eolico: protesta degli amministratori di Bauladu e Paulilatino contro un impianto eolico di cui non sapevano nulla

Musica: attesa a Iglesias per il concerto di venerdì di Ghali

Scherma: dal 6 all'8 ottobre ritorna a Cagliari la Coppa Europa per club.

