Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 22 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: scossone in Giunta Regionale dopo il passaggio dell'Assessora Pili con Italia Viva di Renzi

Peste suina: confermato il virus di genotipo 2 sui capi di bestiame di Dorgali, quindi importato dalla Penisola

Laconi: il Comune mette in vendita i cavallini. "Sono troppi e molti sono aggressivi"

Cronaca: l'autopsia sul corpo di Erik Masala conferma il suicidio

Lirica: domani ritorna a casa dopo dieci anni il Soprano sassarese Francesca Sassu

Calcio: in recupero Petagna, potrebbe esserci domenica a Bergamo

