Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 22 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Migranti: ritrovato gommone a Colostrai, Muravera, senza motore e senza uomini a bordo

Politica: scossone in Giunta Regionale dopo il passaggio dell'Assessora Pili con Italia Viva di Renzi

Pesca: botta e risposta tra assessori Satta e Porcu sulla possibilità di aprire per tutto l'anno la pesca del riccio

Messico: morto un elettricista sardo di 52 anni. Mariano Piras sarebbe caduto da un'altezza di 8 metri

La Maddalena: domani la 38^ edizione del Premio Franco Solinas

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Al termine Ranieri presenterà la gara alla stampa

