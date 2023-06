Le notizie dell'edizione delle 8 del 22 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: mozioni delle opposizioni contro la delibera dei nuovi ospedali. Anche Forza italia contro le modalità

Businco: reparto di radioterapia trasformato in una discarica

Protesta: sabato a Cagliari scendono in piazza i comitati regionali per la tutela della salute contro lo smantellamento dei presidi nei territori

Maturità: oggi seconda prova

CagliarinBus: 29mila richieste, evase poco meno di 7mila. Il Comune stanzia altri 2mln di euro

Golfo Aranci: lunedì parte la 13^ edizione del Figari Film Fest

Calcio: Collocolo vicino al Cagliari, Gabbiadini e Marchizza gli altri nomi

