Politica: attesa per le ultime ore a disposizione per la presentazione delle liste negli otto collegi sardi. Curiosità per i nomi di FdI a Cagliari e Sassari e per il Psd’Az

118: nel 2023 in crescita le richieste di intervento al numero unico 112. Incremento dell’1,7% rispetto al 2022

S. Gavino: esce di strada ubriaco. 39enne denunciato e patente ritirata

Ales: stasera a Casa Gramsci le celebrazioni per il 133° anniversario della nascita di Antonio Gramsci

Calcio: ripresa degli allenamenti per il Cagliari dopo la sconfitta di Frosinone. Sconfitta anche per la Primavera

Tennistavolo: in A1 maschile vittoria per il Norbello. In A1 femminile sconfitte per Muravera e Norbello

© Riproduzione riservata