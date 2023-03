Le notizie dell'edizione delle 10 del 21 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Scano Montiferro: incendio nella notte in un'abitazione. Nessun ferito

San Gavino: ieri sera rapina in una farmacia

Nuoro: 9 persone controllate su 15 guidavano in stato di ebrezza

Sassari: 415 richieste di risarcimento all'anno per i danni delle buche nelle strade

Salute: allarme meningite tra nuorese e sassarese. Bimbo di 7 mesi trasportato a Roma

Aerei: aumentati i voli per Milano da Cagliari e Alghero durante le vacanze di aprile

Trenino Verde: l'Assessore regionale propone una Fondazione per valorizzarlo

Calcio: domani riprendono gli allenamenti ad Assemini senza i nazionali

