Le notizie dell'edizione delle 8 del 21 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Maturità: oggi tema di italiano per 12mila studenti sardi. Nell'Isola record di non ammessi

Caro prezzi: aumenti fuori controllo anche per frutta e verdura

Tamponi: inchiesta Guardia di Finanza sull'acquisto di tamponi rapidi. Segnalati alla Corte dei Conti due dirigenti dell'ATS Sardegna

Marmilla: arriva il no compatto da amministratori e associazioni contro l'installazione di altre pale eoliche

Stadio: ancora scontro Comune-Regione per il nuovo impianto cittadino

Cagliari: primi movimenti di mercato.

