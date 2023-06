Le notizie dell'edizione delle 10 del 21 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Maturità: oggi tema di italiano per 12mila studenti sardi. Nell'Isola record di non ammessi

Caro prezzi: aumenti fuori controllo anche per frutta e verdura. In aumento anche il costo dei mutui

Festa della Musica: stamattina a Cagliari suona la banda della Brigata Sassari. Stasera a Teulada la fanfara dei Bersaglieri

Libri: domani all'Agorà alla prima fermata del Poetto, presentazione del libro di poesie "La formula dell'Orizzonte" di Roberta Castoldi

Calcio: prime voci di mercato del Cagliari

