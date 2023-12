Le notizie dell’edizione delle 12 del 21 dicembre 2023 a cura di Lele Casini

Olbia: annullata per prescrizione la sentenza di condanna per Sindaco e due Dirigenti Regionali per la morte di sei persone nell’alluvione del 2013

Meteo: allerta meteo regionale per il forte vento sino a sabato mattina

Politica: il Grande Centro ha scelto il nome del candidato alle Regionali

Nuoro: stasera al via la rassegna “Animanera Mediterranea”

Lirica: da stasera la Boheme di Giacomo Puccini al Teatro Lirico di Cagliari

Calcio: oggi parla Ranieri dopo l’allenamento mattutino

Radiolina: stasera alle 18:30 anche su Videolina nuova puntata de “Il Cagliari in diretta”. Ospite Leonardo Pavoletti

