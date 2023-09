Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 20 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cagliari: blitz della Polizia nel cagliaritano contro il lavoro in nero. Cinque arresti

Fonni: ieri la protesta di duemila persone per il diritto alla salute. Solidarietà al malato oncologico Angheleddu

Cronaca: sequestrati 250 articoli per la casa a Olbia e Alghero

Monserrato: denunciata una 45enne per un furto in appartamento

Teatro: presentato il cartellone Cedac al Teatro Massimo

Calcio: doppio allenamento per il Cagliari. In Lega Pro oggi Torres-Carrarese

Biliardo: da oggi al 1° ottobre 250 atleti di 15 nazioni diverse

