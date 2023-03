Le notizie dell'edizione delle 8 del 20 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Bernini: oggi la visita della Ministra in Sardegna.

Malamovida: weekend agitato nel centro di Cagliari con tante macchine danneggiate dai vandali

Cagliari: oggi apre il cantiere di Viale Trieste

Nuoro: chiusa per quattro giorni la galleria che dalla 389 permette l'ingresso sulla 131 DCN

Mutui: rate dei mutui aumentate sino al 42% in un anno

Cultura: domani debutta al Lirico di Cagliari il quartetto Kuss

Calcio: giorni di vacanza per i giocatori dopo la vittoria a Reggio

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata