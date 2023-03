Le notizie dell'edizione delle 12 del 20 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Bernini: oggi la visita della Ministra in Sardegna. Le parole della Ministra

S.Antioco: arrestato un 66enne per minacce e resistenza a pubblico ufficiale

Nuraminis: provoca incidente e scappa. Denunciato un 30enne

Cronaca: betoniera si ribalta sulla Orientale. Nessun ferito ma strada bloccata

Covid: cala l'incidenza in Sardegna

Calcio: aperto fascicolo procura Cagliari su acquisto di Alberto Cerri

