Le notizie dell'edizione delle 10 del 20 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Bernini: oggi la visita della Ministra in Sardegna. Le parole del sindaco di Lula Mario Calia interveuto a Radiolina

Malamovida: weekend agitato nel centro di Cagliari con tante macchine danneggiate dai vandali

Cagliari: oggi apre il cantiere di Viale Trieste. Le parole dell'Assessore comunale alla viabilità Alessio Mereu

Ozieri: scuola primaria chiusa per i troppi casi di Streptococco

TV: oggi alle 21 su Videolina nuova puntata di "C'è Scraffingiu per te"

Calcio: giorni di vacanza per i giocatori dopo la vittoria a Reggio

