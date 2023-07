Le notizie dell'edizione delle 12 del 20 luglio 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: la morte di un piccolo di due mesi in braccio al padre ieri sera in una piazzetta di Quartucciu. Non si conosce la causa del decesso

Caronte: Cagliari tra le città italiane con il bollino rosso

Acqua: in arrivo finanziamento di 8 mln e mezzo per le condotte del Nord Sardegna

Seui: 8^ edizione di SeuInMusica da domani sino a domenica

Calcio: domani Olbia-Cagliari, prima amichevole a pochi giorni dalla partenza per la Valle D'Aosta. Rinnovo sino al 2027 per il giovane Carboni

