Le notizie dell'edizione delle 12 del 20 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Sarroch: un 82enne di Pula è morto di infarto mentre era al volante

Incidente: tre veicoli coinvolti in uno scontro sulla 554. Tra i feriti anche un bambino

Ozieri: "servizi per la sanità" è il tema della terza mobilitazione del Nord Ovest della Sardegna

Abbasanta: nella notte a fuoco una macchina. Indagano i Carabinieri sulla natura del rogo

Teatro: stasera al Civico di Sinnai, Francesca Reggiani con la sua "Gatta morta"

Calcio: respinto il ricorso del Cagliari contro il divieto dei tifosi a Parma

Cagliari in Diretta: oggi alle 18:30 l'ospite è Adam Obert

