Le notizie dell'edizione delle 10 del 20 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

S.Vito: incidente sull'Orientale. Tre persone ferite non in pericolo di vita

Capoterra: moto tampona auto. Ferito il centauro

S.Antioco: è stato dimesso l'uomo ferito ieri da alcuni colpi di arma da fuoco. I Carabinieri indagano

Stintino: altro falso allarme dopo il ritrovamento di un giubbino. Ancora disperso Davide Calvia

Sinnai: stasera al Teatro Civico, Francesca Reggiani con "Gatta Morta"

Calcio: oggi Ranieri presenta la gara di Parma

Cagliari in Diretta: oggi alle 18:30 l'ospite sarà il difensore del Cagliari Adam Obert

Basket: vittoria della Dinamo per 103-80 contro Trieste

